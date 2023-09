Deputados do PSD emparedam Padilha no Planalto e cobram nomeação para Funasa

A bancada indicou formalmente para o governo o nome de Domingos Filho, ex-vice-governador do Ceará e pai do deputado Domingos Neto (PSD-CE), mas as nomeações ainda não foram definidas.

Desde a recriação da Funasa, uma exigência do centrão para aprovar a medida provisória de reestruturação do governo, a presidência do órgão está em disputa entre PSD, União Brasil e Republicanos, que acabou de aderir à base com a entrada de Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) no Ministério de Portos e Aeroportos.

"Não está nada definido ainda", disse uma fonte palaciana.

Os parlamentares também querem a liberação de emendas e nomeações para hospitais federais no Rio de Janeiro.

Na conversa com Padilha, uma das deputadas chegou a dizer para o ministro: "Se a gente dançar, a Nísia (Trindade) vai dançar também", ameaçando a permanência da ministra da Saúde no cargo, em uma parte da conversa gravada pela rádio CBN.

O ministério era um dos cobiçados pelo centrão na minirreforma ministerial feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para incluir Republicanos e PP no governo.