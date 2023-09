Dólar à vista sobe ante real na esteira do exterior

Na B3, às 17:38 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,28%, a 4,9860 reais.

Pela manhã, os rendimentos dos Treasuries voltaram a subir, ainda em meio ao processo de ajustes de posições de investidores à perspectiva de que a política monetária nos EUA seguirá restritiva.

A perspectiva de juros mais altos nos EUA impulsionava o dólar ante divisas fortes e ante moedas de países emergentes ou exportadores de commodities, incluindo o real.

“O que está pegando hoje (terça-feira) no mercado brasileiro é efetivamente o exterior, é a questão de o Fed aumentar mais os juros”, comentou Thiago Avallone, especialista em câmbio da Manchester Investimentos.

“A China também está entrando novamente nesta zona de atenção, o que acaba prejudicando as moedas commodities como o real”, acrescentou.

No Brasil, a ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, publicada no início do dia, trazia certo viés de queda para o dólar, por ter passado indicações de que a autoridade monetária não terá espaço para acelerar o ritmo de cortes da taxa básica Selic, hoje em 12,75% ao ano.