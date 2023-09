EUA processam Amazon por práticas monopolistas

A ação, que contou com a adesão de 17 procuradores-gerais estaduais, ocorre na esteira de uma investigação de quatro anos e de medidas judiciais federais movidas contra representantes do Google, da Alphabet, e do Facebook, da Meta.

"A FTC e os seus parceiros estaduais afirmam que as ações da Amazon permitem à empresa impedir que rivais e vendedores baixem os preços, reduz a qualidade para os consumidores, sobrecarrega vendedores, sufoca a inovação e evita que competidores concorram de forma justa contra a Amazon", afirmou a agência em comunicado.

A FTC informou que pediu ao tribunal uma liminar permanente para que a Amazon.com interrompa a conduta ilegal. A ação foi movida no tribunal federal de Seattle, onde está a sede da Amazon.

As ações da companhia caíam cerca de 3% na bolsa.

A Amazon disse que o processo da FTC é equivocado e prejudica os consumidores ao levar a preços mais altos e entregas mais lentas.

"As práticas que a FTC está desafiando ajudaram a estimular a concorrência e a inovação em todo o setor de varejo e produziram maior seleção, preços mais baixos e velocidades de entrega mais rápidas para os clientes da Amazon, e maiores oportunidades para muitas empresas que vendem na Amazon", disse David Zapolsky, representante jurídico da companhia.