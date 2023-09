Governo destina R$140 mi para dragagens nos rios Solimões e Madeira

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O Ministério dos Transportes informou nesta terça-feira que pretende destinar 140 milhões de reais para a dragagem de trechos dos rios Solimões e Madeira, em meio à seca que atinge a região Norte do país.

O ministro Renan Filho assinou a liberação de 40 milhões de reais para a dragagem -- limpeza e remoção de material do fundo do rio -- na hidrovia do Solimões, no trecho entre as cidades de Tabatinga e Benjamin Constant, no Amazonas, segundo o ministério.