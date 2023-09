Heleno diz em CPI ser "fantasia" que Cid participava de reuniões de Bolsonaro, mas é confrontado com foto

No depoimento, o ex-chefe do GSI afirmou também que não considerava o acampamento montado por bolsonaristas em frente ao quartel-general do Exército após a derrota do então presidente Jair Bolsonaro nas eleições do ano passado uma ameaça à segurança.

Segundo as investigações, foram desse acampamento que saíram vândalos bolsonaristas que invadiram e depredaram o Palácio do Planalto e os prédios do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF) no dia 8 de janeiro defendendo um golpe contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

No depoimento, Heleno negou que tenha comparecido ao local e afirmou que considerava o acampamento uma "manifestação política pacífica".

"Nunca considerei o acampamento algo que interessasse à segurança institucional", disse o general da reserva, que foi o chefe do GSI durante os quatro anos de governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O ex-ministro também disse que jamais tratou sobre política com seus subordinados no GSI e negou ter deixado um "DNA bolsonarista" no órgão.

"O único ser político do GSI era eu mesmo, os demais eram servidores do Estado brasileiro", disse.