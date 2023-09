Ibovespa recua com exterior negativo e BC defendendo "atuação firme" contra inflação

"Como dissemos em nosso último Brasil Macro Mensal publicado na semana passada, vemos a política fiscal expansionista como uma restrição para um afrouxamento monetário muito mais profundo em 2024, se o Copom realmente pretender atingir a meta de 3,0% nos próximos anos", acrescentou.

A agenda doméstica ainda mostrou que a inflação medida pelo IPCA-15 de setembro acelerou para 0,35%, pressionada pelo aumento dos preços da gasolina, com a taxa em 12 meses chegando a 5,0%. Projeções compiladas pela Reuters apontavam alta de 0,38% no mês e de avanço de 5,01% em 12 meses.

DESTAQUES

- VALE ON caía 0,78%, a 66,08 reais. Os futuros do minério de ferro ampliaram as quedas nesta terça-feira, com os investidores realizando lucros antes dos próximos feriados na China e com as preocupações sobre a demanda crescendo em meio à desaceleração da reposição de estoques e aos iminentes cortes na produção de aço na segunda maior economia do mundo.

- PETROBRAS PN recuava 0,96%, a 33,92 reais. Os preços do petróleo recuavam no exterior nesta terça-feira, com a valorização do dólar agravando as preocupações de que a demanda por combustível será afetada pela postura cautelosa de bancos centrais de economias relevante, principalmente o risco de manutenção dos juros mais elevados por mais tempo.