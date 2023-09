Ibovespa recua na abertura com exterior negativo e BC defendendo "atuação firme" contra inflação

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuava nos primeiros negócios desta terça-feira, em meio a um ambiente externo desfavorável a ativos de risco, enquanto, no Brasil, o Banco Central defendeu "atuação firme" para baixar inflação, com diretores da autoridade monetária divergindo sobre a dinâmica de preços no país.

Às 10:05, o Ibovespa caía 0,24 %, a 115.646,23 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 18 de outubro, recuava 0,97%, a 115.905 pontos.