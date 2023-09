Alta do IPCA-15 acelera em setembro sob impacto da gasolina

Os combustíveis em geral tiveram alta de 4,85%, com avanços ainda nos preços do óleo diesel (17,93%) e gás veicular (0,05%). O etanol, por outro lado, registrou queda de 1,41%.

A alta de Transportes representou a maior variação entre os seis grupos que subiram em setembro, dos nove pesquisados. Habitação avançou 0,30%, uma vez que os custos da energia elétrica residencial subiram 0,66%.

Já Saúde e cuidados pessoais tiveram avanço de 0,17%, com destaque para a alta de 0,71% no item plano de saúde depois de reajustes autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Por outro lado, Alimentação e bebidas, grupo com forte peso nos orçamentos das famílias, apresentou queda de 0,77% em setembro, com forte impacto da deflação de 1,25% da alimentação no domicílio.

Destacam-se as quedas da batata-inglesa (-10,51%), da cebola (-9,51%), do feijão-carioca (-8,13%), do leite longa vida (-3,45%), das carnes (-2,73%) e do frango em pedaços (-1,99%).

Na semana passada, o BC reduziu a taxa básica de juros Selic pela segunda vez seguida em 0,5 ponto percentual, a 12,75%, avaliando nesta terça, na ata dessa reunião, que a redução das expectativas para a inflação virá por meio de uma atuação firme.