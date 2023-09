Japão mantém expectativa de recuperação econômica modesta e melhora visão sobre lucros corporativos

O mais recente relatório foi divulgado após o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, ter revelado na segunda-feira os pilares de um novo pacote econômico, que incluirá medidas para aliviar a carga dos aumentos de preços e aumentar os salários.

As autoridades disseram no relatório que o consumo privado, que representa mais da metade da economia, estava "se recuperando" graças à melhoria das condições de emprego e salários. O governo também manteve sua opinião de que os gastos de capital estavam "se recuperando", sustentados por um foco empresarial no investimento em equipamentos que economizam mão de obra, como a digitalização.

Entretanto, as autoridades alertaram sobre os desafios para a economia mais ampla decorrentes do aperto monetário global, das perspectivas econômicas da China, bem como do impacto dos aumentos de preços e da volatilidade do mercado financeiro.

(Por Kaori Kaneko)