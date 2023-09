J.P. Morgan faz acordo de US$ 75 mi em processo de tráfico sexual envolvendo Epstein

O JPMorgan Chase chegou a um acordo com as Ilhas Virgens Americanas (USVI) e com o ex-executivo Jes Staley para resolver os processos judiciais sobre tráfico sexual envolvendo o financista Jeffrey Epstein, solucionando amplamente um escândalo que pesou sobre o maior banco dos Estados Unidos durante meses.

Os acordos encerram as últimas etapas de um grande litígio em uma saga que envolveu mulheres que disseram que Epstein abusou sexualmente delas e que envolveu algumas das figuras mais poderosas do mundo em finanças e negócios.

O JPMorgan disse que seu acordo de 75 milhões de dólares com as Ilhas Virgens Americanas inclui 30 milhões para apoiar organizações de caridade, 25 milhões para fortalecer a aplicação da lei no combate ao tráfico humano e 20 milhões para honorários advocatícios.