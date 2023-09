Kashkari, do Fed, diz que economia dos EUA tem 60% de chance de "pouso suave"

Por Ann Saphir

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Minneapolis, Neel Kashkari, disse nesta terça-feira em um texto que vê como mais provável uma "aterrissagem suave" para a economia dos Estados Unidos, ainda que haja uma probabilidade de 40% de que o Fed precise aumentar as taxas de juros de forma "significativa" para vencer a inflação.

No cenário mais provável -- Kashkari estimou a probabilidade em cerca de 60% -- o Fed "potencialmente" aumentará as taxas em mais 0,25 ponto percentual e, em seguida, manterá os custos dos empréstimos estáveis "por tempo suficiente para trazer a inflação de volta à meta em um período de tempo razoável", disse ele em um ensaio publicado no site do banco regional do Fed.