Kashkari, do Fed, vê outro aumento de juros seguido de pausa

Na semana passada, o Fed manteve sua taxa básica de juros estável em uma faixa de 5,25% a 5,50%, mas sinalizou que provavelmente ainda não terminou de aumentá-la, com mais um aumento projetado até o final do ano, o que é considerado adequado pela maioria das autoridades de política monetária do Fed.

"Eu sou uma dessas pessoas", disse Kashkari, que é considerado um dos membros mais "hawkish" (agressivo contra a inflação) do Fed.

Os banqueiros centrais dos EUA também indicaram que provavelmente manterão os juros elevados por mais tempo do que se pensava anteriormente, com menos da metade esperando cortá-los para menos de 5% no próximo ano e um indicando que a taxa de juros deve terminar 2024 acima de 6%.

Kashkari disse que, se a inflação esfriar no próximo ano, como esperado, o Fed precisará cortar as taxas para evitar que a política monetária se torne muito rígida. Mas ele também disse que ficou surpreso com a forma como os gastos dos consumidores têm se mantido, apesar dos aumentos das taxas do Fed até o momento.

"Todos no Comitê Federal de Mercado Aberto estão comprometidos" em trazer a inflação de volta à meta de 2% do Fed, disse ele. A inflação, segundo a medida preferida do Fed, estava em 3,3% em julho.