Minério de ferro amplia perdas diante de expectativa de demanda fraca

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro ampliaram as quedas nesta terça-feira, com os investidores realizando lucros antes dos próximos feriados na China e com as preocupações sobre a demanda crescendo em meio à desaceleração da reposição de estoques e aos iminentes cortes na produção de aço na segunda maior economia do mundo.

O contrato do minério de ferro mais negociado para janeiro na Dalian Commodity Exchange (DCE) encerrou as negociações do dia com queda de 1,64%, a 841 iuanes (115,04 dólares) a tonelada, após uma queda de 2% na segunda-feira.

Os mercados da China, maior produtora de aço do mundo, estarão fechados em razão dos feriados de 29 de setembro a 6 de outubro.