Ministro das Finanças do Japão alerta mercados conforme iene se aproxima da zona de perigo de intervenção

Por Tetsushi Kajimoto

TÓQUIO (Reuters) - O ministro das Finanças do Japão, Shunichi Suzuki, disse nesta terça-feira que as autoridades não descartarão nenhuma opção para lidar com a volatilidade excessiva da moeda, enfatizando uma advertência que manteve os operadores em alerta para uma intervenção para sustentar o iene.

Pressionada pela política monetária ultrafrouxa do Japão, a moeda caiu nos últimos dias na direção de 150 por dólar, um nível visto pelos mercados financeiros como uma linha vermelha que estimularia as autoridades japonesas a intervir, como fizeram no ano passado.