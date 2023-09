Papa usa exemplo pessoal de sua infância para condenar "body shaming"

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O Papa Francisco condenou nesta terça-feira o constrangimento do outro por conta do corpo, conhecido como "body shaming", entre os jovens, reconhecendo que ele mesmo foi culpado de fazer isso quando era menino na Argentina, há mais de sete décadas.

Francisco fez seus comentários ao falar para estudantes universitários na Ásia por meio de um link de vídeo.

Uma mulher indiana contou a ele que, quando era adolescente, sentia-se envergonhada e inferior a seus colegas de classe por causa de seu peso e forma física e que sofreu bullying.