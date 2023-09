Parlamentares aprovam relatório da CPI da Americanas sem imputar responsáveis por rombo

(Reuters) - Parlamentares aprovaram nesta terça-feira, por 18 votos a 8, o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre o caso Americanas, texto que não imputa responsáveis pela alegada fraude contábil multibilionária na varejista.

O relatório, de autoria do deputado Carlos Chiodini (MDB-SC), sugere uma série de medidas a serem consideradas pelo Congresso com o objetivo de reforçar a regulação do mercado.

Um dos projetos sugeridos propõe alterações na legislação para dispor sobre a responsabilização civil de acionistas controladores e administradores das empresas. Uma segunda proposta visa melhorar o acesso das firmas de auditoria independentes às informações financeiras das companhias que auditam.