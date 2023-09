Pedido para STF derrubar teto de precatórios não abre 1 real de espaço fiscal em 2024, diz Ceron

“É melhor colaborarmos para resolver o assunto no STF de forma que fique razoável e factível”, afirmou.

A manifestação enviada pela AGU ao STF na segunda-feira defende que a regra aprovada durante o governo Jair Bolsonaro seja declarada inconstitucional e que a União seja autorizada a liberar cerca de 95 bilhões de reais em créditos extraordinários, que não impactam a meta fiscal, para quitar de imediato precatórios acumulados desde a entrada em vigor da norma.

A AGU pede ainda que o STF reconheça uma separação entre tipos de despesas com precatórios, com os gastos relacionados ao valor principal dos títulos continuando a ser contabilizados como despesas primárias, enquanto os desembolsos com juros e correção monetária seriam tratados como despesas financeiras, sem impacto no resultado primário.

O pedido feito pelo governo em meio à corrida do Ministério da Fazenda por zerar o déficit primário no próximo ano levantou dúvidas na própria equipe econômica sobre uma eventual criação de espaço fiscal em 2024 a partir dessa iniciativa.

Uma fonte da Fazenda que pediu anonimato disse que uma fatia dos precatórios a serem regularizadas diz respeito a títulos que estão previstos no Orçamento de 2024, em um montante de 30 bilhões de reais, sendo que parte desse valor poderia ficar fora do cálculo do resultado primário, abrindo margem nas contas.

“Se será usado ou não, só na execução do Orçamento saberemos”, disse, enquanto outra fonte, do Ministério do Planejamento, afirmou “ter dúvidas” sobre a neutralidade fiscal da medida para as contas de 2024.