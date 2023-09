Petróleo sobe por preocupações com oferta restrita

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam com alta de quase 1% nesta terça-feira, após tocar mínima de duas semanas no início do pregão, já que as expectativas de oferta mais restrita superaram as preocupações de que uma perspectiva econômica incerta prejudicaria a demanda.

Os futuros do petróleo Brent fecharam em alta de 0,67 dólar, ou 0,7%, a 93,96 dólares o barril. Os futuros do petróleo dos EUA (WTI) subiram 0,71 dólar, ou 0,8%, a 90,39 dólares.