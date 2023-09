Renault diz que aliança com Nissan e Mitsubishi está pisando no acelerador

Renault e Nissan finalizaram, no final de julho, os termos de uma aliança reestruturada após meses de negociações.

As conversações se arrastaram por mais meses do que o esperado devido, em parte, à Nissan, que estava preocupada em proteger sua propriedade intelectual em futuras colaborações.

O acordo de julho liberou as duas empresas para se concentrarem no problema mais urgente de navegar no cenário do setor em rápida mudança.