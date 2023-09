Setor siderúrgico cita "emergência" e cobra imposto de importação de 25%

Mas, segundo Lopes, a medida, que vinha sendo cobrada pelo setor desde pelo menos o início do ano, "não é mais suficiente" e atualmente é "inócua".

Também na semana passada, o presidente da entidade representativa dos distribuidores de aços planos, Inda, Carlos Loureiro afirmou que as importações de aço em setembro provavelmente serão iguais ou maiores que as de agosto. Segundo ele, a principal entrada de aço importado no Brasil, o porto de São Francisco do Sul (SC), tem cerca de 300 mil toneladas de aço plano aguardando nacionalização e ainda há "muito material chegando".

AMEAÇA?

Presente de forma online no congresso, o presidente-executivo da ArcelorMittal, Aditya Mittal, citou que os países devem "garantir um comércio justo", mas que o risco representado pelas exportações da China nos próximos anos "é menor do que há 10 anos".

Segundo o executivo, isso ocorre diante da forte ênfase da China em controlar suas emissões de poluentes, o que deve ajudar a limitar o crescimento de capacidade de produção de aço do país. Mittal comentou ainda que o governo da China "não está necessariamente apoiando as exportações" de aço do país, e citou ainda as inúmeras ações comerciais contra o país asiático nos últimos anos que também têm limitado as exportações chinesas da liga.

"Não vejo a China como um problema tão grave quanto há 10 anos", afirmou Mittal.