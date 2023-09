Setor siderúrgico reclama de "inundação" de aço chinês e russo no Brasil

Segundo os dados mais recentes da entidade, as importações de aço pelo Brasil de janeiro ao final de agosto cresceram 49,5% sobre um ano antes, para 3,18 milhões de toneladas, com as principais origens sendo China (61%) e Rússia.

A expectativa do Aço Brasil para as vendas da liga no Brasil é de queda de 6% este ano e a previsão para a produção é de recuo de 5%.

"Os juros são hoje o principal impeditivo para o crescimento deste país de forma sustentável", disse De Paula, citando, apesar disso que o setor siderúrgico programa investimentos de cerca de 63 bilhões de reais nos próximos quatro anos.

(Por Alberto Alerigi Jr.)