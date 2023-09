Taxas futuras de juros sobem no Brasil em linha com movimento dos Treasuries e após ata "firme" do Copom

Esses fatores domésticos somaram-se nesta terça-feira ao ambiente externo, onde os rendimentos dos Treasuries voltaram a subir, ainda em meio ao processo de ajustes de posições de investidores à perspectiva de que o Federal Reserve manterá os juros mais altos por mais tempo.

“O fator principal para a alta das taxas longas no Brasil hoje (terça-feira) é o exterior. Há um ambiente de mais aversão, de forte reversão das taxas de juros longas nos EUA” comentou o economista da BlueLine Asset Management, Flavio Serrano. “Tivemos um ajuste importante nos EUA de quarta-feira para cá, o que influencia o Brasil.”

Serrano afirma que os fatores internos deram suporte aos juros curtos, enquanto o exterior impulsionou os longos -- que subiam mais. Com isso, a curva a termos ganhou inclinação.Perto do fechamento, a curva a termo precificava em apenas 1% as chances de o corte da taxa básica Selic em novembro ser de 0,75 ponto percentual. Já as chances de corte de 0,50 ponto percentual eram precificadas em 99%.

No fim da tarde no Brasil a taxa do DI para janeiro de 2024 estava em 12,255%, ante 12,26% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 10,735%, ante 10,581% do ajuste anterior. A taxa para janeiro de 2026 estava em 10,57%, ante 10,336%

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2027 estava em 10,845%, ante 10,626%, enquanto a taxa para janeiro de 2028 estava em 11,185%, ante 10,969%.

No exterior, os rendimentos dos Treasuries seguiam em alta.