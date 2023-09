Wall St recua com rendimentos dos Treasuries elevados por preocupações com juros

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam nesta terça-feira, com os investidores ainda preocupados com as perspectivas de uma política monetária restritiva prolongada por parte do Federal Reserve e seu consequente impacto sobre a economia.

Ações de mecapitalização, incluindo Apple, Microsoft, Meta, Amazon.com e Tesla, recuavam entre 0,8% e 1,2%.

Todos os 11 setores do S&P 500 estavam sendo negociados em baixa, sendo os setores imobiliário, de serviços públicos e de tecnologia da informação os mais atingidos, com queda entre 0,8% e 1,3%.