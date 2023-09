Wall Street tomba com perspectiva de juros mais altos

Por Lewis Krauskopf e Ankika Biswas e Shashwat Chauhan

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street fecharam em forte queda nesta terça-feira, conforme os rendimentos do Treasury de 10 anos se mantinham nos maiores níveis em vários anos, com investidores ainda digerindo as perspectivas de um longo período de altas taxas de juros e as consequências econômicas.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 1,47%, para 4.273,67 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq perdeu 1,55%, para 13.065,30 pontos. O Dow Jones caiu 1,14%, para 33.618,13 pontos.