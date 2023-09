Ações da China fecham em leve alta com sinais de recuperação e promessas de estímulo

XANGAI (Reuters) - As ações da China subiram nesta quarta-feira depois que dados mostraram que os declínios nos lucros industriais estavam diminuindo devido às medidas de apoio, com a promessa do banco central de reforçar a recuperação também ajudando o sentimento.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com alta de 0,21%, enquanto o índice de Xangai teve ganho 0,16%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,83%.

Os lucros das empresas industriais da China caíram 11,7% nos primeiros oito meses do ano em relação ao ano anterior, diminuindo ante uma contração de 15,5% nos primeiros sete meses, o que sugere que uma recuperação modesta está começando a se enraizar em algumas empresas.