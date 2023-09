AgroGalaxy negocia alongamento de R$839 mi em dívidas de curto prazo com bancos

Por Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) - A plataforma de varejo para insumos e serviços do agronegócio AgroGalaxy informou nesta quarta-feira os termos para um alongamento de aproximadamente 839 milhões de reais em dívidas de curto prazo acertado com o Citi, o Santander Brasil e o Banco do Brasil.

Com o alongamento, as dívidas seriam liquidadas em até três anos, segundo a AgroGalaxy.