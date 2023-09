Aperto fiscal da zona do euro em 2024 deve ser limitado por desaceleração da economia

No entanto, a retirada desses subsídios é politicamente sensível, pois, no curto prazo, aumentará os preços para os consumidores que já estão enfrentando dificuldades com o custo de vida.

Os 20 países que compartilham o euro devem enviar seus projetos de orçamento para 2024 para inspeção da União Europeia até 15 de outubro. A lei da UE diz que os déficits orçamentários, se excederem 3% do PIB, devem diminuir em 0,5% a cada ano até que estejam em conformidade com o limite.

A Comissão Europeia também prometeu iniciar medidas disciplinares contra aqueles com déficits orçamentários acima de 3% no próximo ano, o que, em teoria, poderia levar a multas.

Mas já está claro que alguns países, como a França ou a Itália, permanecerão bem acima do teto de 3% no próximo ano e que o escopo do aperto fiscal, embora esteja de acordo com a exigência mínima, será menor do que poderia ser.

A França espera que seu déficit fiscal caia de 4,9% do PIB este ano para 4,4% em 2024, antes de cair gradualmente para 2,7% em 2027. Paris aumentará os pagamentos de assistência social e pensões no próximo ano para ajudar as famílias a combater a inflação, que ainda está muito acima da meta de 2% do BCE.

O órgão de controle fiscal francês afirmou que esses planos são baseados em suposições otimistas e carecem de ambição.