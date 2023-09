ArcelorMittal Brasil vai produzir menos que o orçado em 2023, diz presidente

SÃO PAULO (Reuters) - A ArcelorMittal Brasil vai produzir 1,3 milhão de toneladas a menos de aço este ano que o orçado pela companhia, afirmou o presidente da empresa, Jefferson De Paula, durante fórum do setor nesta quarta-feira.

"Temos hoje capacidade de 15 milhões a 16 milhões de toneladas (no Brasil). Fizemos orçamento no começo do ano para a máxima capacidade, mas se vamos produzir a menos, vocês podem entender que isso vai acabar gerando um problema social no país", disse o executivo durante fórum promovido pelo Aço Brasil.

De Paula fez o comentário no contexto da demanda do setor para que o governo federal imponha imposto de importação de 25% sobre aço importado, acompanhando medidas semelhantes tomadas por países e regiões como México e União Europeia.