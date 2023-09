Bolsonaro tem novo desconforto intestinal, passa por exames em hospital e recebe alta

Por Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) - O ex-presidente Jair Bolsonaro teve novo desconforto intestinal, foi internado para realização de exames em hospital em Brasília e recebeu alta, disse nesta quarta-feira seu ex-chefe da Secretaria de Comunicação do governo, Fabio Wajngarten.

"O Pr @jairbolsonaro apresentou novamente desconforto intestinal decorrente da facada ocorrida em 2018, foi internado no Hospital DF Star em Brasília, realizou exames do tráfego digestivo, dentre eles a lavagem intestinal. Há poucos instantes teve alta, passa bem, está disposto, retornando para sua residência", disse Wajngarten, que vem divulgando a situação médica do ex-presidente, em rede social.