Brasil tem fluxo cambial negativo de US$4,795 bi em setembro até dia 22, diz BC

Pelo canal comercial, o saldo de setembro até o dia 22 também foi negativo, em 212 milhões de dólares.

SEMANA

Na semana passada, de 18 a 22 de setembro, o fluxo cambial total foi negativo em 3,646 bilhões de dólares. Houve saída líquida de recursos do país em todos os dias da última semana, com destaque para a quarta-feira, dia 20, quando o saldo foi negativo em 1,795 bilhões de dólares.

A quarta-feira foi o dia da decisão de política monetária do Federal Reserve, que ocorreu com o mercado de câmbio ainda aberto no Brasil.

No acumulado do ano até 22 de setembro, o Brasil registra fluxo cambial total positivo de 17,530 bilhões de dólares.