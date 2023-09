Campos Neto prevê melhora em risco fiscal e destaca "desinflação acentuada" no Brasil

"O governo tem endereçado esse tema, o Congresso tem medidas que serão aprovadas e que vão ajudar. Então, eu acho que a tendência é esse fator de risco melhorar bastante", disse.

Para Campos Neto, mesmo que as metas fiscais estabelecidas no arcabouço fiscal não sejam cumpridas “exatamente”, os agentes de mercado vão observar o esforço feito nesse sentido.

Em seu comunicado mais recente, o Comitê de Política Monetária (Copom) defendeu que as metas fiscais sejam perseguidas, considerando a importância de buscar esses alvos para ancorar as expectativas de inflação.

Na apresentação, o presidente do BC repetiu mensagem passada nos comunicados da autarquia ao afirmar que o processo de desinflação no Brasil está em curso, mas ainda requer uma política monetária contracionista. Em seguida, apresentou uma série de dados positivos.

"Podemos ver o Brasil com uma desinflação acentuada", afirmou, ressaltando que indicador recente de inflação teve a maior parte de sua alta relacionada ao reajuste da gasolina, medida que ele considerou correta.

Campos Neto disse ainda que os núcleos de inflação seguem em queda no país e as expectativas para os preços estão ancoradas para os próximos anos, apesar de as projeções ainda não estarem no centro da meta -- que é de 3,25% para 2023 e de 3,0% para os três anos seguintes, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.