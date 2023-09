Confiança do consumidor alemão não deve se recuperar este ano, diz GfK

"Isso significa que as chances de uma recuperação no sentimento do consumidor provavelmente terão caído para zero antes do final do ano", disse Rolf Buerkl, especialista em consumo da GfK.

"Assim, o consumo privado não dará uma contribuição positiva para o desenvolvimento econômico geral este ano."

A demanda interna só melhorará quando a taxa de inflação voltar a um nível tolerável, disse a GfK, acrescentando que ainda não é possível prever quando essa meta será atingida.

(Reportagem de Miranda Murray)