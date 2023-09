Debate de julho no BC do Japão destaca divergência de opinião sobre momento de aumentar os juros

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - As autoridades do Banco do Japão concordaram com a necessidade de manter a política monetária ultrafrouxa, mas ficaram divididas sobre quando o banco central pode dar fim às taxas de juros negativas, segundo a ata de sua reunião de julho divulgada nesta quarta-feira.

Os nove membros da diretoria também divergiram em suas opiniões sobre se as empresas continuarão a aumentar os salários no próximo ano, segundo a ata, destacando a incerteza sobre a rapidez com que o banco central do Japão pode começar a eliminar gradualmente seu forte programa de estímulo.