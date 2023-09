Dívida pública federal sobe 2,01% em agosto, a R$6,265 tri, diz Tesouro

De acordo com o Tesouro, o aumento do estoque da dívida pública em agosto refletiu a emissão líquida de 59,27 bilhões de reais no período.

A participação dos papéis prefixados no total da dívida aumentou em agosto a 25,00%, de 24,65% no mês anterior. Já os títulos atrelados a índices de preços passou a 29,61%, de 30,21% antes, e os corrigidos pela taxa Selic aumentou a 41,39%, de 41,20%.

Enquanto isso, a reserva de liquidez do Tesouro, também conhecida como "colchão", teve aumento em termos nominais de 3,30% em agosto, para 1,025 trilhão de reais, informou o Tesouro.

O valor é suficiente para cobrir os pagamentos de 7,92 meses de vencimentos de dívida, acima do limite de três meses que o Tesouro considera prudencial para a gestão da dívida.