Dólar supera R$5,00 com medo de juros mais altos por mais tempo nos EUA

Na B3, às 9:49 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,31%, a 5,0070 reais.

A alta do dólar frente ao real estava em linha com a valorização da divisa norte-americana em relação a uma cesta de partes fortes, contra as quais tem vivido um rali nas últimas sessões depois que o Federal Reserve indicou aos mercados que manterá os juros mais altos por mais tempo de forma a combater a inflação.

O banco central dos EUA manteve sua taxa básica inalterada na semana passada, mas seus membros ainda esperam mais uma alta de 0,25 ponto percentual este ano e elevaram as projeções para o patamar dos juros em 2024, conforme a maior economia do mundo mostra resiliência surpreendente --o que nubla a perspectiva de controle da alta dos preços.

Quanto mais altos os juros nos Estados Unidos, mais a divisa dos EUA tende a se valorizar globalmente, uma vez que os rendimentos dos Treasuries ficam atraentes quando comparados aos retornos de títulos emergentes, de risco muito maior.

De acordo com operadores, o movimento de alta do dólar neste pregão era impulsionado ainda por fatores técnicos, uma vez que a superação da marca de 5 reais provavelmente acionou mecanismos de "stop loss", ou ordens automáticas de compra.

"É o 'stop' que bate, e nesta semana já começou o movimento da Ptax; o pessoal que está comprado (em dólar) vai aproveitar esse movimento" para impulsionar a moeda norte-americana a patamares mais interessantes a suas posições, explicou Hideaki Iha, operador de câmbio da Fair Corretora.