Eletrobras passa a consolidar hidrelétrica Teles Pires após concluir acordo com Neoenergia

SÃO PAULO (Reuters) - A Eletrobras passou a consolidar em seu balanço a usina hidrelétrica Teles Pires após a conclusão de um acordo de troca de participações anunciado no ano passado com a Neoenergia, afirmou a companhia na noite de terça-feira.

A Eletrobras detém agora 100% da operação da hidrelétrica localizada no rio Teles Pires, na fronteira dos Estados do Pará e Mato Grosso, com uma potência instalada total de 1.820 megawatts (MW).

Com a conclusão da operação, que envolveu ainda a cessão para a Neoenergia de 49% da usina hidrelétrica Dardanelos, a Eletrobras irá agregar 315 milhões de reais de Ebitda e 2,4 bilhões de reais de dívida líquida.