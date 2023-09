Emendas parlamentares poderão ser incluídas em projetos do PAC, diz Rui Costa

(Reuters) - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quarta-feira que valores de emendas parlamentares individuais ou de bancada poderão ser acrescentados à quantia já anunciada do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) caso haja interesse por parte de deputados e senadores de incluir suas cidades ou Estados em projetos no âmbito do programa.

"Os parlamentares são absolutamente livres para a escolha de suas emendas, nós apenas estamos abrindo essa possibilidade porque nos outros dois PACs não era possível", disse o ministro em entrevista coletiva, no Palácio do Planalto, após a apresentação de etapa do PAC que escolherá obras para receber investimentos totais de 65,2 bilhões de reais nas áreas de cidades, saúde, cultura, esporte, educação e justiça em Estados e municípios.

Costa destacou que a liberação para a entrada de valores de emendas no PAC pode trazer parte desses recursos para dentro da governança do programa, tornando o Executivo responsável pelo monitoramento dos recursos após serem encaminhados para seu destino. Hoje essa tarefa cabe aos próprios parlamentares ou a autoridades locais que recebam o dinheiro.