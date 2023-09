EXCLUSIVO-CEO da Shell sofre pressão interna sobre energias renováveis

não há respostas fáceis e não faltam dilemas ou desafios", escreveu Sawan em sua resposta.

"Podemos nem sempre concordar com o caminho a seguir, mas me sinto bem com o papel que a Shell está desempenhando e continuará desempenhando. Tenho orgulho de como fornecemos energia acessível e segura para as pessoas todos os dias, enquanto trabalhamos duro para fornecer soluções de baixo carbono para nossos clientes, à medida que fazemos a transição ao longo do tempo para um negócio de emissões líquidas zero", disse Sawan.

Um porta-voz da Shell disse: "Valorizamos que nossa equipe esteja engajada e apaixonada pela transição energética e pela Shell... A Shell está desempenhando um papel significativo na abordagem do transição energética, e no nosso recente Dia do Mercado de Capitais definimos as áreas do sistema energético de hoje e de amanhã onde estamos em melhor posição para investir, competir e vencer".