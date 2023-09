Fras-le eleva previsão de margem para 2023

"A atualização se deve à expectativa de melhoria na performance de margem impulsionada pela assertividade da estratégia comercial da companhia, redução do impacto inflacionário na compra de suprimentos, captura de sinergias entre as operações do conglomerado e da adição dos resultados de recente aquisição", afirmou a empresa em comunicado ao mercado.

Na visão do analista da XP Lucas Laghi, o novo intervalo de margem sugere uma leve queda versus a média de 23% do primeiro semestre, "mas ainda em um patamar extremamente saudável, sugerindo uma manutenção da forte demanda do mercado de reposição no Brasil", segundo comentário a clientes.

Na véspera, as ações da Fras-le fecharam a 15,61 reais, acumulando em 2023 um valorização de 65,5%.

(Por Alberto Alerigi Jr., com reportagem adicional e edição de Paula Arend Laier)