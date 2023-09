Governo prepara resposta emergencial para atingidos por seca no Amazonas e Acre, diz Marina

No longo prazo, disse a ministra, o governo prepara um seminário técnico para discutir a prevenção dos efeitos de eventos climáticos extremos.

"É um trabalho que vai em duas frentes, a frente da emergência e a frente da prevenção. Então nós teremos um seminário técnico-científico dia 28 para criar uma dinâmica que é inédita no mundo de como prevenir os efeitos deletérios dos eventos extremos. Inclusive vem a representantes das Nações Unidas acompanhar esse seminário", afirmou.

A seca na Região Norte, assim, como as enchentes e os ciclones no Sul, são resultado do fenômeno El Niño, que aquece as águas dos oceanos e ocorrem periodicamente. Mas, este ano, seus efeitos estão muito superiores aos registrados regularmente. Marina Silva afirma que isso é o resultado de um cruzamento do El Niño com os efeitos do aquecimento global.

"O que está acontecendo é o cruzamento, uma intersecção de dois fenômenos, um natural que é o El Niño e o outro, o fenômeno produzido pelos seres humanos, que é a mudança da temperatura da terra. Esses dois eventos se cruzando há uma potencialização daquilo que seria uma estiagem do El Niño, que é agravada pela mudança do clima em função do aquecimento dos oceanos. É incomparavelmente mais forte e pode vir muito mais amiúde, com muito mais frequência", advertiu.