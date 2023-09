Ibovespa avança com melhora externa e alívio na curva de DI

- VALE ON subia 0,47%, a 65,87 reais. Os futuros do minério de ferro na Ásia se recuperaram nesta quarta-feira, com dados melhores do que o esperado sobre lucros industriais na China, embora os ganhos tenham sido limitados pelas preocupações com a demanda em meio à fraqueza persistente no mercado imobiliário do país. O contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange da China encerrou o dia com alta de 0,59%.

- PETROBRAS PN avançava 1,61%, a 34,00 reais. Os preços do petróleo no exterior avançavam mais de 1 dólar o barril, com as atenções voltadas para o aperto da oferta rumo ao inverno no hemisfério norte e a uma desaceleração suave da economia dos Estados Unidos. O Brent era negociado a 95,73 dólares o barril, em alta de 1,88%.

- ITAÚ UNIBANCO PN ganhava 0,49%, a 26,73 reais, e BRADESCO PN subia 1,07%, a 14,11 reais. O Banco Central divulgou mais cedo que as concessões de empréstimos no país aumentaram 9,4% em agosto ante julho, com o estoque total de crédito avançando 1,1% no período, a 5,524 trilhões de reais. A inadimplência em recursos livres permaneceu em 4,9%.

- CASAS BAHIA ON subia 3,33%, a 0,62 real, em dia de melhora generalizada na bolsa, tendo ainda no radar anúncio da varejista de que seu vice-presidente comercial e de operações, Abel Vieira, apresentou pedido de renúncia. Em setembro, as ações acumulam queda de 44%. No setor, MAGAZINE LUIZA ON recuava 0,48%, a 2,09 reais.

- CVC ON avançava 4,58%, a 2,51 reais, beneficiada pelo movimento de queda na curva de juros doméstica, que ainda apoiava papéis de setores como consumo e imobiliário, com os respectivos índices subindo 1,17% e 1,51%, respectivamente.

- GOL PN tinha alta de 2,29%, a 6,26 reais. A companhia aérea anunciou nesta quarta-feira que concluiu refinanciamento de 1 bilhão de reais debêntures de sua unidade operacional Gol Linhas Aéreas SA, conhecida como GLA. Do valor, cerca de 900 milhões de reais serão amortizados em 30 parcelas entre janeiro de 2024 e junho de 2026. Outros 100 milhões serão pagos ainda neste mês.