Ibovespa melhora nos ajustes e termina no azul apoiado em Petrobras

"O movimento da curva dos juros americanos demonstra que o mercado não esperava a postura dura do Fed", afirmou.

Ao mesmo tempo, acrescentou, a comunicação do Banco Central brasileiro foi muito direta quanto ao ritmo a ser adotado no ciclo de baixa da taxa, atualmente em 12,75% ao ano, desestimulando as apostas em um corte maior em dezembro.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN subiu 3,17%, a 34,52 reais. Os preços do petróleo no exterior avançavam mais de 2 dólares o barril, com as atenções voltadas para o aperto da oferta rumo ao inverno no hemisfério norte e a uma desaceleração suave da economia dos Estados Unidos. O Brent terminou negociado a 96,55 dólares o barril, em alta de 2,79%.

- CASAS BAHIA ON caiu 5,00%, a 0,57 real, após anúncio da varejista de que seu vice-presidente comercial e de operações, Abel Vieira, apresentou pedido de renúncia. Em setembro, as ações acumulam queda de 48,7%. No setor, MAGAZINE LUIZA ON caiu 2,86%, a 2,04 reais.

- VALE ON avançou 0,21%, a 65,70 reais. Os futuros do minério de ferro na Ásia se recuperaram nesta quarta-feira, com dados melhores do que o esperado sobre lucros industriais na China, embora os ganhos tenham sido limitados pelas preocupações com a demanda em meio à fraqueza persistente no mercado imobiliário do país. O contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange da China encerrou o dia com alta de 0,59%.