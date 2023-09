Ibovespa reverte alta e cai com piora em Wall St.; Petrobras limita perda

Às 15:01, o Ibovespa caía 0,54 %, a 113.579,64 pontos. Na máxima mais cedo, subiu a 115.340,41 pontos. Na mínima, caiu a 113.461,95 pontos. O volume financeiro somava 13,4 bilhões de reais.

O desempenho só não era pior por causa da alta das ações da Petrobras, na esteira do forte avanço dos preços do petróleo no exterior, com outras petrolíferas também destacando-se na ponta positiva. O barril de Brent era negociado com elevação de 2,82%.

Em Wall Street, o S&P 500 também reverteu os ganhos e recuava 0,63%.

O pregão brasileiro ainda era pressionado pela alta nas taxas dos contratos de DI, afetando principalmente papéis sensíveis a juros, como os de empresas ligadas a consumo e do setor imobiliário. Também o setor elétrico experimentava declínios relevantes.

