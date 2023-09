Kashkari diz não ter certeza se Fed aumentou juros o suficiente para levar inflação à meta

Kashkari, que falou na esteira da reunião do Fed da semana passada, quando o banco central deixou a taxa de juros inalterada entre 5,25% e 5,5%, disse que os dados orientarão as futuras decisões. E observou que o que está acontecendo na economia não deixa claro se a política monetária está em condições de reduzir a inflação com a rapidez necessária.

"Uma coisa que me deixa cauteloso quanto à possibilidade de não sermos tão restritivos quanto pensamos" é a força dos gastos do consumidor, juntamente com ganhos ainda fortes na atividade econômica geral, em meio à resiliência dos setores imobiliário e automobilístico, mesmo diante de uma política monetária muito mais rígida, disse Kashkari.

"Estamos permitindo que os dados cheguem até nós, para tentar descobrir qual é o efeito na economia e se precisamos ou não fazer mais" com a política de juros, disse Kashkari.

Nas últimas previsões do Fed, as autoridades continuaram a prever mais um aumento da taxa de juros para este ano e disseram que esperam que a taxa fique mais alta por mais tempo, uma vez que a economia está apresentando um desempenho mais forte do que suas expectativas.

(Reportagem de Michael S. Derby)