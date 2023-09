Ministro defende que Petrobras readquira refinarias privatizadas

"Estamos trabalhando em várias frentes para isso, uma é reforçar o interesse nosso de política pública de que a Petrobras seja rápida na modernização de seus parques de refino e de que avalie a possibilidade, inclusive, já é publica minha opinião, de que a Petrobras deve renegociar, com as refinarias que foram privatizadas, para que dentro das regras de mercado... ela possa readquirir essas refinarias", afirmou.

Além de ser suprido pela Petrobras e por algumas refinarias privadas, o mercado brasileiro importa atualmente cerca de 25% do óleo diesel e 15% da gasolina, segundo dados do mercado.

As afirmações foram feitas após o ministro participar de cerimônia de assinatura dos contratos de concessão decorrentes do primeiro Leilão de Linhas de Transmissão de 2023, realizado em junho, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

(Reportagem adicional de Marta Nogueira, no Rio de Janeiro)