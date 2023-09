Neoenergia e Comerc se unem para investir R$500 mi em geração solar distribuída

"Em um primeiro momento, temos já confirmado a implantação de plantas de geração distribuída em Pernambuco, Distrito Federal e Bahia", afirmou Matheus Nogueira, vice-presidente de geração distribuída da Comerc, observando que essas são áreas atendidas por concessionárias de distribuição da Neoenergia.

Em uma próxima etapa, a parceria deve se expandir para outras localidades onde a Neoenergia também atua, como Rio Grande do Norte (distribuidora Cosern) e São Paulo (distribuidora Elektro).

Com a entrada em operação dessas usinas, a partir do fim de 2024, clientes dessas concessionárias poderão ter acesso à "energia solar por assinatura", modalidade que dispensa a instalação de painéis solares no local de consumo e outros investimentos por parte do consumidor.

Após contratar o serviço, o consumidor passa a estar vinculado a uma usina solar remota, recebendo créditos por essa geração que reduzem o valor final de sua conta de luz.

O aporte total de 500 milhões de reais para o desenvolvimento da carteira de usinas solares, cuja potência total não foi divulgada, será dividido igualmente entre as duas empresas, que criarão uma holding de controle compartilhado.

A Comerc, que é co-controlada pela Vibra Energia, ficará responsável pela implantação das usinas e gestão das operações, enquanto a captação de clientes será feita pelas duas parcerias, aproveitando a marca já conhecida das distribuidoras da Neoenergia nos Estados.