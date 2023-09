Reino Unido aprova maior campo de exploração de petróleo no Mar do Norte em anos

A ministra da Segurança Energética, Claire Coutinho, disse que o campo de Rosebank será menos intensivo em emissões do que os desenvolvimentos mais antigos de petróleo e gás.

"Continuaremos a apoiar o setor de petróleo e gás do Reino Unido para sustentar nossa segurança energética, crescer nossa economia e nos ajudar a realizar a transição para uma energia mais barata e mais limpa", disse ela.

A base do plano para tornar Rosebank menos intensivo em emissões é eletrificar o processo de extração.

O grupo norueguês Equinor disse que a eletrificação do campo, localizado a oeste das Ilhas Shetland e com início de produção previsto para 2026-27, só ocorrerá em 2030.

Os defensores do meio ambiente pediam ao governo que interrompesse o desenvolvimento de Rosebank, dizendo que o projeto contraria o plano para uma economia com emissão líquida zero de gases causadores do efeito estufa.

Mas Sunak deu seu apoio ao projeto no Mar do Norte em julho, dizendo que o Reino Unido precisava de novos combustíveis fósseis domésticos para melhorar a segurança energética e que o petróleo e o gás ainda farão parte da matriz energética do país mesmo em 2050.