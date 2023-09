S&P 500 e Nasdaq sobem após queda na sessão anterior; rendimentos de Treasuries caem

Às 11:23 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,02%, a 33.626,98 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,11%, a 4.278,05 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite avançava 0,16%, a 13.084,56 pontos.

"Quando o mercado cai rapidamente, e isso vem ocorrendo há algum tempo, os caçadores de pechinchas entram em cena e compram coisas periodicamente", disse Randy Frederick, diretor-gerente de negociação e derivativos da Charles Schwab.

O setor de energia liderava os ganhos no S&P 500 com alta de 1,2%, uma vez que os preços do petróleo subiam mais de 1%, enquanto o setor imobiliário ganhava 0,5% após uma queda de quase 2% na terça-feira.

Todos os três principais índices de ações fecharam em queda de mais de 1% na terça-feira, uma vez que os rendimentos do Treasury de 10 anos mantiveram suas máximas de vários anos, com os investidores lutando com as perspectivas de um longo período de taxa de juros alta e uma queda econômica.