Taxas futuras de juros têm alta firme sob influência do exterior

No mercado financeiro, porém, uma das dúvidas é justamente se o governo será capaz de entregar um resultado primário zero em 2024, como prometido. A desconfiança quando a isso, na visão de alguns profissionais, têm favorecido a alta mais recente do dólar ante o real e ajudado a sustentar o avanço dos juros futuros.

Perto do fechamento desta quarta-feira, a curva a termo precificava em apenas 2% as chances de o corte da taxa básica Selic em novembro ser de 0,75 ponto percentual. Já as chances de corte de 0,50 ponto percentual eram precificadas em 98%.

No fim da tarde no Brasil a taxa do DI para janeiro de 2024 estava em 12,28%, ante 12,257% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 10,895%, ante 10,708% do ajuste anterior. A taxa para janeiro de 2026 estava em 10,785%, ante 10,516%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2027 estava em 11,05%, ante 10,794%, enquanto a taxa para janeiro de 2028 estava em 11,345%, ante 10,131%.

No exterior, os rendimentos dos Treasuries seguiam em alta.

Às 16:50 (de Brasília), o rendimento do Treasury de dez anos --referência global para decisões de investimento-- subia 6,00 pontos-base, a 4,6178%.