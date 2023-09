Usiminas espera religar alto-forno 3 em meados de outubro, diz sindicato

Procurada, a empresa não comentou quando pretende religar o equipamento.

"Não há uma data definida, está faltando 1% dos trabalhos da reforma, coisa simples, se der tudo certo nos testes", acrescentou o dirigente.

A expectativa inicial era que o alto-forno 3 fosse religado em 10 de agosto, afirmou, acrescentando que a empresa não contratou funcionários adicionais para o início da operação do equipamento.

O alto-forno 3 está parado desde abril para uma reforma geral que tem investimento estimado em 2,7 bilhões de reais. A capacidade do equipamento é de cerca de 3 milhões de toneladas por ano, mas a companhia vinha operando com ele a cerca de 60% deste volume antes da reforma, que deve gerar ganhos de produtividade para empresa, segundo afirmaram executivos da companhia no final de julho.

Se a previsão se confirmar, o religamento pode contribuir para pressionar o mercado interno já intensamente abastecido por importações de aço, principalmente da China e da Rússia.

Siderúrgicas que operam no Brasil estão cobrando o governo para impor Imposto de Importação de 25% sobre o aço como forma de proteção comercial.